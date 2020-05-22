Санжар підтвердив відхід Мартінса з Карпат – майбутнє іншого легіонера з Люксембургу під питанням

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів про можливі кадрові зміни в команді.

"Наразі у мене немає точної інформації, Лейоус мав би повернутися до кінця місяця. Мартінс, наскільки мені відомо, йде точно, а по Халлю ще є питання, поки не можу щось сказати.

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Ми займаємося питанням майбутніх спарингів, плануємо їх провести. Але й тут нічого конкретного сказати не можу", – підсумував Санжар в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Мартінс і Халль приєдналися до Карпат перед сезоном 2019/20 і стали основними гравцями. Марвін відзначився одним голом та одним асистом у 22 матчах УПЛ, а інший представник збірної Люксембургу зміг забити один м'яч у 18 поєдинках.

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