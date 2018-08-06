Санжар: Первый тайм мы полностью проиграли

Главный тренер Олимпика Роман Санжар поделился впечатлениями после матча 3-го тура УПЛ против Карпат.

"Игра была разделена на два совершенно разных тайма. Вроде, как в прошлом году мы сыграли один тайм осенью, а другой весной. Первый тайм мы полностью проиграли, нигде не успевали. Позже пытались перестроиться и сыграть в новую для себя тактику. Нужно сказать, что она не сработала, поэтому ответственность за это я беру на себя.

Карпаты – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча

Уступали при борьбе, допускали брак при переходе из защиты в атаку. Передняя линия очень мало двигалась. В перерыве мы поговорили с ребятами, трансформировали нашу игровую схему и смогли дважды забить. Ребята молодцы, выстояли и заработали необходимое очко.

Можно сказать, что сегодня нам повезло, ведь даже во втором тайме мы сыграли не безгрешно. Однако, появилась вера у ​​наших футболистов, они начали бороться и агрессивно играть. Во всем есть доля везения, но то, что мы достигли такого результата – наша заслуга", – цитирует Санжар официальный сайт Карпат.