toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Санжар: Первый тайм мы полностью проиграли

5 августа 22:57 19 Читати українською
Санжар: Первый тайм мы полностью проиграли
Роман Санжар / фото: ФК Карпаты

Главный тренер Олимпика Роман Санжар поделился впечатлениями после матча 3-го тура УПЛ против Карпат.

"Игра была разделена на два совершенно разных тайма. Вроде, как в прошлом году мы сыграли один тайм осенью, а другой весной. Первый тайм мы полностью проиграли, нигде не успевали. Позже пытались перестроиться и сыграть в новую для себя тактику. Нужно сказать, что она не сработала, поэтому ответственность за это я беру на себя.

Карпаты – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча

Уступали при борьбе, допускали брак при переходе из защиты в атаку. Передняя линия очень мало двигалась. В перерыве мы поговорили с ребятами, трансформировали нашу игровую схему и смогли дважды забить. Ребята молодцы, выстояли и заработали необходимое очко.

Можно сказать, что сегодня нам повезло, ведь даже во втором тайме мы сыграли не безгрешно. Однако, появилась вера у ​​наших футболистов, они начали бороться и агрессивно играть. Во всем есть доля везения, но то, что мы достигли такого результата – наша заслуга", – цитирует Санжар официальный сайт Карпат.

Украина3 тур

Карпаты - Олимпик: Воскресенье 05 августа 2018

Карпаты
Матч окончен
2 : 2
Олимпик
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Роман Санжар Роман Санжар Карпаты - Олимпик Олимпик Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
16
час
:
34
мин
Астана
17:00
Динамо Загреб
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук