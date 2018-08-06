Санжар: Перший тайм ми повністю програли

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар поділився враженнями після матчу 3-го туру УПЛ проти Карпат.

"Гра була розділена на два абсолютно різних тайми. Ніби, як у минулому році ми зіграли один тайм восени, а інший навесні. Перший тайм ми повністю програли, ніде не встигали. Пізніше намагались перебудуватись і зіграти в нову для себе тактику. Потрібно сказати, що вона не спрацювала, тому відповідальність за це я беру на себе.

Карпати – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Поступались при боротьбі, допускали брак при переході із захисту в атаку. Передня лінія дуже мало рухалась. У перерві ми поговорили з хлопцями, трансформували нашу ігрову схему і змогли двічі забити. Хлопці молодці, вистояли та заробили необхідне очко.

Можна сказати, що сьогодні нам пощастило, адже навіть у другому таймі ми зіграли не безгрішно. Проте, з’явилась віра на полі у наших футболістів, вони почали боротись та агресивно грати. У всьому є доля везіння, але те, що ми досягли такого результату – наша заслуга", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.