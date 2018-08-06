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Санжар: Перший тайм ми повністю програли

5 серпня 22:57 105 Читать на русском
Санжар: Перший тайм ми повністю програли
Роман Санжар / фото: ФК Карпати

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар поділився враженнями після матчу 3-го туру УПЛ проти Карпат.

"Гра була розділена на два абсолютно різних тайми. Ніби, як у минулому році ми зіграли один тайм восени, а інший навесні. Перший тайм ми повністю програли, ніде не встигали. Пізніше намагались перебудуватись і зіграти в нову для себе тактику. Потрібно сказати, що вона не спрацювала, тому відповідальність за це я беру на себе.

Карпати – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Поступались при боротьбі, допускали брак при переході із захисту в атаку. Передня лінія дуже мало рухалась. У перерві ми поговорили з хлопцями, трансформували нашу ігрову схему і змогли двічі забити. Хлопці молодці, вистояли та заробили необхідне очко.

Можна сказати, що сьогодні нам пощастило, адже навіть у другому таймі ми зіграли не безгрішно. Проте, з’явилась віра на полі у наших футболістів, вони почали боротись та агресивно грати. У всьому є доля везіння, але те, що ми досягли такого результату – наша заслуга", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Україна3 тур

Карпати - Олімпік: Неділя 05 серпня 2018

Карпати
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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Роман Санжар Роман Санжар Карпати - Олімпік Олімпік Олімпік
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