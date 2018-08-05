Карпаты дома сыграли вничью с Олимпиком

Голов Шведа и Ди Франко в первом тайме оказалось недостаточно для победы над Олимпиком, который отыгрался за счет точных выстрелов Кравченко и Тейшейры во втором.

Первый тайм долго не впечатлял болельщиков качеством игры. Возможно, за её скучный старт стоит благодарить мокрое поле, ведь перед матчем прошел обильный дождь с грозой – так, несколько перспективных атак львовян захлебнулись из-за воды, которая тормозила мяч. Так или иначе, но на поле не происходило ничего особенного: Карпаты держали мяч, а Олимпик спокойно оборонялся.

Всё перевернулось на 32-й минуте, когда Иван Сондей не решил перевести перевести мяч с левого на правый фланг длинной передачей. Орест Лебеденко перехватил её, прошел в штрафную и навесил чётко на голову Ди Франко, который пробил под штангу – 1:0! Через четыре минуты Карпатам удалось удвоить преимущество: Марьян Швед получил мяч на правом фланге, прорвался к линии штрафной, обыграл защитника и красивым обводным ударом пробил в дальнюю девятку! 2:0 – и это, возможно, был лучший гол тура. Впрочем, если с голом можно будет еще поспорить, то сейв Кучинского на 39-й минуте после удара Сондея головой с нескольких метров под опорную ногу точно является лучшим за все три тура – Максим каким-то чудом смог ногой переправить мяч на угловой. Через четыре минуты Дегтярев имел шанс пробить примерно с той же точки, наказав Мегремича за ошибку при перехвате, однако нападающий гостей не смог попасть по мячу.

Во втором тайме Олимпик стал играть немного смелее, что и неудивительно – терять уже было нечего. Карпаты сначала создавали некоторые моменты: так, удар Ди Франко из пределов штрафной парировал Крынский, а выстрел Шведа с линии штрафной пришелся выше ворот. Тем не менее, львовяне очевидно притормозили и предоставили гостям пространство – а те его умело использовали, проводя острые контратаки. На 57-й минуте Олимпик заработал штрафной с правого фланга, а Мегремич, который весь матч ошибался при перехвате, не заметил рывок Кравченко, который замкнул подачу в дальний угол – 2:1. После этого Олимпик провел ударные 10 минут, однако создать реальную остроту фактически не удалось – подопечные Санжара ограничились несколькими острыми передачами и неточным ударом Макси Тейшейра с дальней дистанции.

Карпаты вернулись в игру с 70-х минут, создав серию убийственных моментов. Так, на 69-й Орест Лебеденко из пределов штрафной мощно пробил мимо ворот, а через минуту Карраскаль, обыграв защитника, вывел Варгаса один на один – Крынский отразил удар, но при подаче с углового едва не пропустил себе за шиворот. Ди Франко головой перебросил голкипера, но защитники Олимпика вынесли мяч с линии. На 77-й Мегремич с линии штрафной мощно пробил из суперкомфортной позиции, однако удар прошел мимо ворот. За такое расточительство львовяне могли быть наказаны - и они были наказаны. На 86-й минуте Олимпик большими силами окружил штрафную, и Пасич разыграл комбинацию на правом фланге с прострелом в штрафную. Мегремич снова проспал эпизод (как и все остальные футболисты Карпат), а Тейшейра с нескольких метров замкнул передачу точным ударом – 2:2! Этот гол оказался последним в матче.

Таким образом, Карпаты и Олимпик набрали по очку, а всего в их активе по четыре. Олимпик остался на четвертой позиции, а Карпаты пока находятся на седьмой.

Чемпионат Украины, 3-й тур

Карпаты – Олимпик – 2:2

Голы: Ди Франко, 32, Швед, 36 – Кравченко, 58, Тейшейра, 86