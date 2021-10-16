"У меня сложилось впечатление, что именно Шахтер настолько настроился и был таким сконцентрированным, и у него все получилось. Заря не отсиживалась в обороне и со стартового свистка решила продемонстрировать атакующую игру. Однако группа атаки дончан этот раз заметно превосходила защитников луганчан – в технике, в скорости. Счет в пользу команды Де Дзерби мог быть и большим.

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Вся оборона Зари сыграла неудачно – защитники очень много позволили "горнякам", которые получили пространство и легко выходили из-под прессинга.

Не думаю, что этот разгром может привести к отставке Скрипника. Стратегически Заря держит свои позиции. Проиграть Шахтеру – не страшно, главное – набирать очки в поединках со своими прямыми конкурентами. Ничего не поделаешь, Шахтер сейчас явно сильнее Зари.

Расслабит ли легкая победа Шахтер перед матчем Лиги чемпионов против Реала? Можно считать, что "горняки", разгромив Зарю, обрели уверенность, наиграли комбинации, а можно и по-другому... Ответ мы получим только после поединка с Реалом. Важно, что в игре с мадридской командой у Шахтера также будет пространство, и против луганчан подопечные Де Дзерби провели хорошую репетицию. Мне кажется, было бы хуже, если бы Заря закрылась.

Относительно изменений в составе "горняков"... Думаю, что Степаненко точно выйдет против Реала. Это будет матч другой весовой категории. Степаненко дает баланс между обороной и атакой. Мне кажется, что и Пятов сыграет, ведь его опыт бесценен, и в поединке с Реалом очень пригодится", – сказал Санжар в комментарии FootBoom.

Напомним, Шахтер примет Реал во вторник, 19 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 22:00.

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