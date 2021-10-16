"У мене склалося враження, що саме Шахтар настільки налаштувався і був таким сконцентрованим, і у нього все вийшло. Зоря не відсиджувалася в обороні і зі стартового свистка вирішила продемонструвати атакувальну гру. Проте група атаки донеччан цього разу помітно перевершувала захисників луганців – у техніці, у швидкості. Рахунок на користь команди Де Дзербі міг бути і більшим.

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Вся оборона Зорі зіграла невдало – захисники дуже багато дозволили "гірникам", які отримали простір і легко виходили з-під пресингу.

Не думаю, що цей розгром може привести до відставки Скрипника. Стратегічно Зоря тримає свої позиції. Програти Шахтарю – не страшно, головне – набирати очки в поєдинках зі своїми прямими конкурентами. Нічого не поробиш, Шахтар зараз явно сильніший за Зорю.

Чи не розслабить легка перемога Шахтар перед матчем Ліги чемпіонів проти Реала? Можна вважати, що "гірники", розгромивши Зорю, набули впевненості, награли комбінації, а можна й по-іншому... Відповідь ми отримаємо лише після поєдинку з Реалом. Важливо, що у грі з мадридською командою у Шахтаря також буде простір, і проти луганців підопічні Де Дзербі провели хорошу репетицію. Мені здається, було б гірше, якби Зоря закрилася.

Щодо змін у складі "гірників"... Думаю, що Степаненко точно вийде проти Реала. Це буде матч іншої вагової категорії. Степаненко дає баланс між обороною і атакою. Мені здається, що і Пятов зіграє, адже його досвід безцінний, і в поєдинку з Реалом дуже стане в нагоді", – сказав Санжар у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Шахтар прийме Реал у вівторок, 19 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 22:00.

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