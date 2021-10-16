"Сам уже заждался момента сыграть. Очень счастлив, рад, что наконец могу радовать себя и болельщиков игрой в футбол.

Скрипник: Ничего не стал бы переигрывать в матче с Шахтером

Не думаю, что было легко. Заря – хорошая команда. Мы имели немного меньше времени, те кто был в сборной, но команда готовилась. Это все результат упорных тренировок. Во-первых, желание. Каждый игрок хотел победить. Было единое целое – что самое важное. Конечно, тренерская работа, установка на матч сработала.

Конечно, каждая победа добавляет уверенности команде. Думаю, каждый теперь получит положительный, победный импульс. С ним будем готовиться к матчу с Реалом", – сказал Трубин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в стартовом матче 11-го тура УПЛ Шахтер на НСК Олимпийский разгромил Зарю со счетом 6:1 и поднялся на первую строчку турнирной таблицы.

Шахтер уничтожил Зарю, забив 6 голов – "горняки" умно готовятся к Реалу, а проект Скрипника уже не может конкурировать