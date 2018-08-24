Санжар: Олимпик плохо тактически подготовился к матчу против Шахтера

Наставник Олимпика Роман Санжар прокомментировал поражение своей команды в матче против Шахтера (2:5), в рамках 6-го тура УПЛ.

"Не хочу говорить конкретно о футболистах. Наша команда плохо подготовилась тактически. С точки зрения психологии сыграли не лучшим образом.

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Мы разговаривали с футболистами всю неделю, когда готовились. Понятно, что результат важен. Мне было важно удачно сыграть на фоне такого соперника. Хотел, чтобы ребята сыграли достойно и поверили в свои силы. Где-то они не справились, возможно,перекрутили себя.

Новую команду я еще не сделал. Ребята понимают, пытаются и хотят давать результат. Футболисты приходят с разными навыками, надо прививать коллективное мнение", – рассказал Санжар в эфире телеканала Футбол.

Олимпик – Шахтер – 2:5 – видео голов и обзор матча