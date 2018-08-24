Шахтер уверенно победил Олимпик, Мораес оформил хет-трик

В матче-открытии 6-го тура УПЛ донецкий Шахтер добыл крупную победу над "соседями" из Олимпика.

Перед матчем против Шахтера, который пришелся на День независимости Украины, представители Олимпика давали сдержанные комментарии, говоря о важности терпения, концентрации и об игре вторым номером. Ничего из этого в поединке против "горняков" не получилось – "олимпийцы" посыпались с первых минут, потерпев разгром уже в первом тайме.

Шахтер сразу завладел инициативой и очень быстро забил – причем не один раз. На 10-й минуте Марлос разогнал атаку правым флангом, обыгрался с Тайсоном и расстрелял ворота с нескольких метров. Через семь минут он создал второй гол, разрезав центр обороны Олимпика классным пасом на Исмаили – тот прострелил на Мораеса, а Жуниор в касание замкнул передачу. 0:2 на 17-й минуте – казалось, игра сделана. Впрочем, Олимпик сделал попытку камбэка: уже через две минуты после забитого гола Крынский вынес мяч точно на Ксёнза, а тот прошел по флангу на скорости и отдал в штрафную. Ракицкий ошибся при позиционной игре, открыв зону Геннадию Пасичу, а тот вошел в штрафную и пробил точно в ближний угол – 1:2!

Казалось, интрига жива, однако в последние 15 минут Шахтер закрыл все вопросы. На 32-й Ракицкий исправил свою ошибку, включившись в атаку, создав большинство на левом фланге и отдав передачу на Исмаили. Тот ворвался в штрафную и прострелил на Мораеса, а тот в касание пробил из-под Кольцова – 1:3! На 42-й же минуте Ярослав исполнил классную подачу с углового, которую замкнул Степаненко – 1:4. Через три минуты после его углового игрок Олимпика сыграл рукой в ​​собственной штрафной, однако Дмитрий Кутаков решил простить хозяев, не свистнув железный пенальти.

Второй тайм особо не отличался от первого. Шахтер неоднократно мог увеличивать счет, однако терял моменты. Так, на 55-й минуте Тайсон мог забить со штрафного метров с 30-ти, однако удар прошел выше. На 58-й Марлосу не хватило нескольких сантиметров до того, чтобы замкнуть передачу с правого фланга, а на 64-й Нем из пределов штрафной перекинул вратаря и попал в перекладину. Олимпик серьезно огрызнулся лишь несколько раз – на 56-й минуте Снурницин пяткой пробил с нескольких метров после суеты при угловом, однако и Пятов был на месте, и фол со стороны Игоря был зафиксирован. Кроме того, на 66-й минуте классно пробивал в ближний Тейшейра – мяч парировал Пятов.

В последние 15 минут тайма команды снова прорвало. Сначала Шахтер таки затолкал пятый гол: на 75-й минуте Тайсон на скорости разорвал центр поля и отдал передачу на линию штрафной Мораесу, а тот мощным ударом в дальний угол оформил первый хет-трик в Шахтере. Впрочем, уже через две минуты "горняки" пропустили – Тейшейра прорвался по правому флангу и выполнил навес на Дегтярева, а Данченко, играя против него, замкнул в свои ворота! 2:5 – и после этого Олимпик серьёзно прижал Шахтер. Несколько классных моментов было у Тейшейры и Пасича, однако реализовать их "олимпийцы" так и не смогли.

В конце концов, донецкое дерби завершилось со счетом 2:5. Шахтер набрал 15 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице, хотя у Динамо есть еще игра в запасе и несыгранный матч в 6-м туре. Олимпик с 6 очками остался на 6-й позиции.

Чемпионат Украины 2018/2019, 6-й тур

Олимпик – Шахтер – 2:5

Голы: Г. Пасич, 19 Данченко, 77 (автогол) – Марлос, 10 Мораес, 17, 32, 75, Степаненко, 42