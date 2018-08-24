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ОЛИМПИК - ШАХТЕР ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛИГА ЕВРОПЫ

Олимпик – Шахтер – 2:5 – видео голов и обзор матча

21:35 124 Читати українською
Олимпик – Шахтер – 2:5 – видео голов и обзор матча
Олимпик – Шахтер – 2:5 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Олимпик в 6 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Шахтер.

Шахтер не оставил шансов Олимпику в донецком дерби. Команды начали резво и уже к 20 минуте счет был 1:2. Отличились Марлос и Мораес за Шахтер, а в составе Олимипка забил Пасич.

Шахтер уверенно победил Олимпик, Мораес оформил хет-трик

Степаненко под занавес второго тайма удвоил преимущество Шахтера. Во второй половине встречи снова забил Мораес оформив хет-трик. А на 77-й минуте гол в свои ворота забил Данченко. В конце концов, матч завершился победой Шахтера со счетом 5:2.

Чемпионат Украины 2018/2019, 6-й тур

Олимпик – Шахтер – 2:5

Голы: Г. Пасич, 19 Данченко, 77 (автогол) – Марлос, 10 Мораес, 17, 32, 75, Степаненко, 42

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина6 тур

Олимпик - Шахтер: Пятница 24 августа 2018

Олимпик
Матч окончен
2 : 5
Шахтер
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