Санжар однозначно ответил относительно своего будущего в Карпатах

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал о сложностях работы в условиях карантина.

"Периодически звоню футболистам и с тренерским штабом я постоянно на связи. Следим за тем, как игроки придерживаются плана поддержки физической формы. Конечно, понимаем, что не у всех есть соответствующие условия, все футболисты разъехались по домам.

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Сложно что-то говорить о продолжении чемпионата, ведь мы не знаем, как будет развиваться ситуация с вирусом – в худшую или в лучшую сторону. Правильнее, конечно, этот чемпионат доиграть, для того чтобы соблюдался спортивный принцип и не было ни у кого никаких вопросов. Если ситуация будет ухудшаться, то оптимальным вариантом будет закончить этот чемпионат на том этапе, на котором он сейчас.

Контракт с клубом у меня до конца июня. Я, как профессионал со своей стороны, и мой тренерский штаб, который прошел непростой путь с Карпатами, готов довести команду до конца сезона, если, конечно, у клуба будет такое же желание", – подчеркнул Санжар в комментарии программе Оставайся с Футболом.

Напомним, Карпаты пошли на вынужденный перерыв главным аутсайдером УПЛ, отставая от спасительного места на пять очков.

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