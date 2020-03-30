Цыганык: Динамо и Карпаты могут обжаловать в суде решение завершить УПЛ после 23 туров

Журналист Игорь Цыганык уверен, что не все клубы УПЛ согласятся на турнирную таблицу по итогам 23 туров.

"Карпаты подадут в суд, если их снимут. Они скажут, что у них есть теоретическая возможность остаться в Премьер-лиге. Что они подводили форму команду под конец чемпионата, и они бы выиграли 9 туров.

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И Динамо может подать в суд. Поэтому УЕФА опасается такого силового метода. Потому что люди могут пойти против, обратиться в Лозанну. Но вполне могут быть рекомендации сыграть плей-офф из двух матчей, надо обдумать эту ситуацию", – заявил Цыганык в эфире ВацкоLive.

Отметим, что 23 тур никак не повлиял на первое (Шахтер) и последнее (Карпаты) место чемпионата, а вот вторая позиция изменилась. По итогам первого этапа в зоне Лиги чемпионов шло Динамо, но в 23 туре киевляне поделили очки с Десной и пропустили вперед Зарю.

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