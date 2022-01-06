Известный украинский тренер Роман Санжар не верит в перспективы Миная побороться за сохранение прописки в элите.

"С приходом новых владельцев и Романа Григорчука в Черноморце многое изменится к лучшему. Зимой мы увидим приобретения одесского клуба. Черноморец – команда, которая нужна болельщикам и городу, у нее богатая история. Уверен, что руководство выделит средства на трансферы, все будет очень серьезно.

Минай сообщил, когда команда получит нового наставника

Что касается Миная, то у него еще есть время до начала сборов, чтобы определиться с тренером. Думаю, нужно немного подождать. Но если в закарпатском клубе ничего не изменится, то все закончится для этой команды очень плохо. Минаю необходимое усиление и клуб должен серьезно поработать над этим вопросом.

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Следует понять одну простую истину – те, кто есть на трансферном рынке, и кто востребован, ищут варианты трудоустройства за границей. Поэтому, много подписаний для клубов УПЛ стоит ждать в начале второй части сезона, когда определятся футболисты, не сумевшие найти работу за рубежом. Считаю, что даже один квалифицированный игрок может существенно повлиять на игру команды.

В Мариуполе много талантливой молодежи. Если к ним грамотно добавить опытных исполнителей, то списывать со счетов азовцев будет неправильно.

Поэтому, скорее всего, главным кандидатом на вылет является Минай. Этой команде будет очень тяжело что-либо изменить. Если Минай и усилится, то в самый последний момент. И что из этого получится, трудно предсказать", – сказал Санжар в комментарии Zbirna.com.

Напомним, на зимнюю паузу Минай ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего 10 очков.

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