Закарпатцы настраиваются на подготовку ко второй части сезона 2021/22. Она будет проходить уже под пристальным наблюдением нового тренера.

Игроки Миная выйдут из отпуска и проведут свою первую тренировку в Ужгороде 14 января, сообщает пресс-служба клуба .

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Это занятие уже проведет новый главный тренер. Представление его запланированное на следующую неделю. Информация о месте и дате проведения сборов тоже будет обнародована вскоре.

Напомним, закарпатский клуб зимует на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ. В середине декабря с должности наставника уволили Игоря Леонова.