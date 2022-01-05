Минай сообщил, когда команда получит нового наставника
Закарпатцы настраиваются на подготовку ко второй части сезона 2021/22. Она будет проходить уже под пристальным наблюдением нового тренера.
Игроки Миная выйдут из отпуска и проведут свою первую тренировку в Ужгороде 14 января, сообщает пресс-служба клуба.
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Это занятие уже проведет новый главный тренер. Представление его запланированное на следующую неделю. Информация о месте и дате проведения сборов тоже будет обнародована вскоре.
Напомним, закарпатский клуб зимует на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ. В середине декабря с должности наставника уволили Игоря Леонова.
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