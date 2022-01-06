"З приходом нових власників та Романа Григорчука в Чорноморці багато чого зміниться на краще. Взимку ми побачимо придбання одеського клубу. Чорноморець – команда, яка потрібна уболівальникам та місту, вона має багату історію. Упевнений, що керівництво виділить кошти на трансфери, все буде дуже серйозно.

Минай повідомив, коли команда отримає нового наставника

Що стосується Миная, то він ще має час до початку зборів, щоб визначитися з тренером. Думаю, треба трохи зачекати. Але якщо в закарпатському клубі нічого суттєво не зміниться, то все закінчиться для цієї команди дуже погано. Минаю необхідне підсилення і клуб повинен серйозно попрацювати над цим питанням.

Інгульцю, окрім вже підписаних гравців, ще потрібне поповнення. Лавриненко в першій частині сезону вичавлював зі своєї команди максимум…

Слід зрозуміти одну просту істину – ті, хто є на трансферному ринку, і хто потрібний, шукають варіанти працевлаштування за кордоном. Тому багато підписань для клубів УПЛ варто чекати на початку другої частини сезону, коли визначаться футболісти, які не зуміли знайти роботу за кордоном. Вважаю, що навіть один кваліфікований гравець може суттєво вплинути на гру команди.

У Маріуполі багато талановитої молоді. Якщо до них грамотно додати досвідчених виконавців, списувати з рахунків азовців буде неправильно.

Тому, швидше за все, головним кандидатом на виліт є Минай. Цій команді буде дуже важко щось змінити. Якщо Минай і підсилиться, то в останній момент. І що з цього вийде, важко передбачити", – сказав Санжар у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі всього 10 очок.

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