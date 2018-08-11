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Санжар: Нам не хватило мастерства и везения

08:28 13 Читати українською
Санжар: Нам не хватило мастерства и везения
Роман Санжар / Фото: ФК Карпаты

Главный тренер Олимпика Роман Санжар прокомментировал ничью в матче 4 тура УПЛ против Львова.

"Сложный для нас получился матч, мы разочарованы тем, что не смогли взять три очка. Хотя у соперника было удаление, мы должны были реализовать большинство, но вместо этого пропустили гол. Прилагали максимум усилий, чтобы сравнять счет.

В перерыве говорили с ребятами о том, как реализовать большинство. Все ребята старались, никому не могу упрекнуть в отсутствии самоотдачи, это важно для меня. Тем не менее, не хватило нам мастерства, где-то и везения. Поэтому довольствуемся лишь одно очко.

Олимпик – Львов – 1:1 – видео голов и обзор матча

Соперник сыграл очень плотно в обороне, сыграл цепко и на контратаках. Безусловно, сопернику надо отдать должное, что они, оставшись в меньшинстве, не рассыпались, а это даже их мотивировало. Они выполняли свою работу на футбольном поле.

Понятно, что у нас было территориальное преимущество, контроль мяча, но потому, что мы им неправильно распоряжались, нам не хватало мастерства и хладнокровия на подступах к штрафной, где должены были включить хитрость, проявить мастерство, обыграть один в один. У нас этого не получалось", – цитирует Санжара официальный сайт Олимпика.

Украина4 тур

Олимпик - Львов: Пятница 10 августа 2018

Олимпик
Матч окончен
1 : 1
Львов
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