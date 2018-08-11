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Санжар: Нам не вистачило майстерності та везіння

08:28 55 Читать на русском
Санжар: Нам не вистачило майстерності та везіння
Роман Санжар / Фото: ФК Карпати

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар прокоментував нічию у матчі 4 туру УПЛ проти Львова.

"Складний для нас вийшов матч, ми розчаровані тим, що не змогли взяти три очки. Хоча у суперника було видалення, ми повинні були реалізувати більшість, але замість цього пропустили гол. Докладали максимум зусиль, щоб зрівняти рахунок.

У перерві говорили з хлопцями про те, як реалізувати більшість. Всі хлопці старалися, нікому не можу дорікнути у відсутності самовіддачі, це важливо для мене. Тим не менш, не вистачило нам майстерності, десь і везіння. Тому задовольняємося лише одним очком.

Олімпік – Львів – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Суперник зіграв дуже щільно в обороні, зіграв чіпко і на контратаках. Безумовно, супернику треба віддати належне, що вони, залишившись в меншості, не розсипалися, а це навіть їх мотивувало. Вони виконували свою роботу на футбольному полі.

Зрозуміло, що у нас була територіальна перевага, контроль м'яча, але через те, що ми їм неправильно розпоряджалися, нам не вистачало майстерності і холоднокровності на підступах до штрафного майданчика, де потрібно включити хитрість, проявити майстерність, обіграти один в один. У нас цього не виходило", – цитує Санжара офіційний сайт Олімпіка.

Україна4 тур

Олімпік - Львів: П'ятниця 10 серпня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 1
Львів
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Львів Львів Олімпік - Львів Роман Санжар Роман Санжар Олімпік Олімпік
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