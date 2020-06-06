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Санжар: Карпаты имеют незакрытые вопросы по долгам

11:26 14 Читати українською
Санжар: Карпаты имеют незакрытые вопросы по долгам
Роман Санжар / фото: ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал о непростом финансовом положении львовского клуба.

"Общался ли я с новым руководством? Нет, я не общался. Через Ростислава Ящишина держим связь. А непосредственно я не общался. На текущий момент, у нас есть незакрытые вопросы, но они якобы должны решиться в ближайшее время.

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Общался ли я с Дыминским? Мы общались неоднократно. Он звонил. Но как правило, это было еще до Нового года. Октябрь, может, ноябрь. Этих разговоров было немного. Может, три или четыре.

Мы обсуждали какие-то игры, положение дел в команде на тот момент, какие кандидатуры футболистов, аспекты игры команды. Петр Петрович уже тогда говорил о желании играть молодыми, чтобы было больше молодежи", – отметил Санжар в интервью UA-Футбол.

Ранее сообщалось, что Карпаты выплатили часть долгов за март и апрель.

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Карпаты Карпаты Роман Санжар Роман Санжар Петр Дыминский
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