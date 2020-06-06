Санжар: Карпати мають незакриті питання щодо боргів

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів про непросте фінансове становище львівського клубу.

"Чи спілкувався я з новим керівництвом? Ні, я не спілкувався. Через Ростислава Ящишина тримаємо зв'язок. А безпосередньо я не спілкувався. На поточний момент у нас є незакриті питання, але вони нібито повинні вирішитися найближчим часом.

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Чи спілкувався з Димінським? Ми спілкувалися неодноразово. Він дзвонив. Але як правило, це було ще до Нового року. Жовтень, може, листопад. Цих розмов було небагато. Може, три або чотири.

Ми обговорювали якісь ігри, стан справ в команді на той момент, якісь кандидатури футболістів, аспекти гри команди. Петро Петрович вже тоді говорив про бажання грати молодими, щоб було більше молоді", – зазначив Санжар в інтерв'ю UA-Футбол.

Раніше повідомлялось, що Карпати виплатили частину боргів за березень та квітень.

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