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Карпаты – Александрия – 0:4 – видео голов и обзор матча

4 марта 23:35 16 Читати українською
Карпаты – Александрия – 0:4 – видео голов и обзор матча
Карпаты – Александрия – 0:4 – видео голов и обзор поединка / фото ФК Карпаты

Александрия на выезде разгромила Карпаты в матче 21-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Карпаты – Александрия.

 
Максим Третьяков 37’
Максим Третьяков 58’
Артем Ситало 73’
Евгений Банада 89’
37’ Максим Третьяков
58’ Максим Третьяков
73’ Артем Ситало
89’ Евгений Банада

Карпаты в первом тайме неплохо держались и пытались атаковать, однако Александрия вышла вперед благодаря голу Третьякова с пенальти. Во второй половине Максим оформил дубль, а Ситало и Банада добили львовян.

Александрия разгромила Карпаты – львовяне не побеждали в последних четырнадцати матчах

Таким образом, Александрия набрала 37 очков и осталась на пятой строчке, Карпаты с 12 пунктами – последние.

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