Карпаты – Александрия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Александрия на выезде разгромила Карпаты в матче 21-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Карпаты – Александрия.

Карпаты в первом тайме неплохо держались и пытались атаковать, однако Александрия вышла вперед благодаря голу Третьякова с пенальти. Во второй половине Максим оформил дубль, а Ситало и Банада добили львовян.

Александрия разгромила Карпаты – львовяне не побеждали в последних четырнадцати матчах

Таким образом, Александрия набрала 37 очков и осталась на пятой строчке, Карпаты с 12 пунктами – последние.