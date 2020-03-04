Карпаты – Александрия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Украина — 4 март 609
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Динамо Б – Шахтер С: Вернидуба жестко раскритиковали, а Милевский – с ассистом, удалением и Суперкубком Беларуси
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Шахтер без сопротивления разгромил СК Днепр-1 и снова имеет +13 наверху УПЛ – днепряне потеряли шансы на топ-6Украина — 4 март 363
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Шахтер – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это былоУкраина — 4 март 2606
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Ливерпуль переживает серьезный кризис – команда рискует вылететь из ЛЧ, а легенда ставит вопрос об отставке КлоппаАнглия — 4 март 880
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Реал летом может уволить Зидана – "сливочные" уже контактировали с представителями нового тренераИспания — 4 март 433