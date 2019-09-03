Санжар: Думаю, что наша совместная работа принесет хороший результат

Новоиспеченный наставник львовских Карпат поделился ожиданиями от сотрудничества со своей новой командой.

"Для меня большая честь стать главным тренером Карпат. Это клуб, который имеет многочисленную армию болельщиков. Это клуб с большой историей и серьезными амбициями. Здесь есть все необходимое для того, чтобы команда прогрессировала. Тренерский штаб имеет идеальные условия для работы и для достижения серьезных задач.

Я соскучился по работе. Присутствует азарт, я в ожидании нового вызова. Сегодня провел первую тренировку. Можно даже сказать, что присутствовало волнение. Я доволен работой ребят, их отношением к процессу. Думаю, что наша совместная работа принесет хороший результат.

Санжар возглавил Карпаты

На сегодняшней тренировке не было наших "сборников". Команда строится, она существенно изменилась, если брать во внимание прошлый год. Прошлогодние Карпаты владели мощным кадровым потенциалом, было немало креативных и сильных исполнителей. Карпаты перестраиваются, идет процесс построения абсолютно новой команды. Однако я вижу потенциал и перспективных ребят. Как по мне, команда еще полноценно не сформирована. Это только первый этап развития.

Я уверен, что мне удастся пройти достойный путь с Карпатами. Для меня не важно просто возглавить Карпаты. Имеет значение другое – хочу, чтобы мое имя ассоциировалось во Львове с положительными моментами и победами. Хочу подарить радость болельщикам.

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Относительно тренерского штаба... На данный момент у меня два ассистента: Алексей Змиевский и тренер вратарей Станислав Тищенко. Пока начнем работу в таком формате, однако вполне вероятно, что в дальнейшем тренерский штаб будет расширен.

Однозначно будет трудно. Однако нет команд, где легко работать. Я чувствую в себе силы, вижу отличные возможности футболистов. Верю, что Карпаты в ближайшем будущем порадуют болельщиков хорошей атакующей игрой", – рассказал Санжар информационному центру ФК Карпаты.

Напомним, Роман Санжар в 2013-2018 гг. работал с донецким Олимпиком, который вывел в УПЛ, а позже, и в квалификацию Лиги Европы. В 2017 году специалиста назвали лучшим тренером года в Премьер-лиге.