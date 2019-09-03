Санжар: Думаю, що наша спільна робота принесе хороший результат

Новоспечений наставник львівських Карпат поділився сподіваннями про співпрацю зі своєю новою командою.

"Для мене велика честь стати головним тренером Карпат. Це клуб, який має численну армію вболівальників. Це клуб з великою історією і серйозними амбіціями. Тут є все необхідне для того, щоб команда прогресувала. Тренерський штаб має ідеальні умови для роботи та для досягнення серйозних завдань.

Я скучив за роботою. Присутній азарт, я в очікуванні нового виклику. Сьогодні провів перше тренування. Можна навіть сказати, що було присутнє хвилювання. Я задоволений роботою хлопців, їхнім ставленням до процесу. Думаю, що наша спільна робота принесе хороший результат.

Санжар очолив Карпати

На сьогоднішньому тренуванні не було наших "збірників". Команда будується, вона суттєво змінилася, якщо брати до уваги минулий рік. Минулорічні Карпати володіли потужним кадровим потенціалом, було чимало креативних і сильних виконавців. Карпати перебудовуються, триває процес побудови абсолютно нової команди. Однак я бачу потенціал і перспективних хлопців. Як на мене, команда ще повноцінно не сформована. Це тільки перший етап розвитку.

Я впевнений, що мені вдасться пройти достойний шлях з Карпатами. Для мене не важливо просто очолити Карпати. Має значення інша річ – хочу, щоб моє ім’я асоціювалося у Львові з позитивними моментами і перемогами. Хочу подарувати радість вболівальникам.

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Щодо тренерського штабу... На даний момент у мене два асистенти: Олексій Змієвський та тренер воротарів Станіслав Тищенко. Поки розпочнемо роботу в такому форматі, однак цілком ймовірно, що в подальшому тренерський штаб буде розширено.

Однозначно буде важко. Проте немає команд, де легко працювати. Я відчуваю в собі сили, бачу відмінні можливості футболістів. Вірю, що Карпати у найближчому майбутньому тішитимуть вболівальників хорошою атакувальною грою", – розповів Санжар інформаційному центру ФК Карпати.

Нагадаємо, Роман Санжар у 2013–2018 рр. працював із донецьким Олімпіком, який вивів до УПЛ, а пізніше, до кваліфікації Ліги Європи. У 2017 році фахівця назвали найкращим тренером року в Прем'єр-лізі.