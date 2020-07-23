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Санжар: С приходом Смалийчука нам начали выплачивать деньги

11:10 - Читати українською
Санжар: С приходом Смалийчука нам начали выплачивать деньги
Роман Санжар / Сайт Карпат

Главный тренер Карпат Роман Санжар сообщил последние новости о ситуации в клубе.

"Мы пока ничего не знаем, нам ничего не говорят. Ситуация как была, грубо говоря, две недели назад, так все и сейчас. Руководители, думаю, в стадии поиска решения тех вопросов, которые есть на сегодняшний день. Но нам ничего пока неизвестно.

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Относительно своего настроения и планов на будущее, пока не хотел бы что-то говорить. Было бы правильно сначала поговорить с руководителями, а после этого уже высказывать какое-то мнение и так далее. Надо понимать, что происходит, какие у нас планы, задачи, а уже потом делать определенные выводы. Относительно текущей финансовой ситуации в клубе, то небольшие долги по зарплате на сегодняшний день есть. Сколько именно, не хотел бы сейчас называть.

Отмечу лишь, что до прихода Олега Смалийчука уже в мае в Карпатах была очень сложная ситуация, долги на тот момент составляли около пяти месяцев. С его приходом эта ситуация частично решилась, нам начали выплачивать деньги, появился какой-то оптимизм. Но опять вся эта ситуация... Сегодняшние долги – некритичны, небольшие. Думаю, что со всеми рассчитаются и, скажем так, клуб будет солидным до конца. Сейчас команда в отпуске. 27-28 июля все собираются, думаю, будет разговор с руководством, после чего станет ясно, что и как", – сказал Санжар в комментарии Footboom.

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Карпаты Карпаты Олег Смалийчук Роман Роман Санжар
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