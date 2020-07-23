Санжар: З приходом Смалійчука нам почали виплачувати гроші

"Ми поки що нічого не знаємо, нам нічого не говорять. Ситуація як була, грубо кажучи, два тижні тому, так все і зараз. Керівники, думаю, в стадії пошуку вирішення тих питань, які є на сьогоднішній день. Але нам нічого поки невідомо.

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Щодо свого настрою і планів на майбутнє, поки не хотів би щось говорити. Було б правильно спочатку поговорити з керівниками, а після цього вже висловлювати якусь думку і так далі. Треба розуміти, що відбувається, які у нас плани, завдання, а вже потім робити певні висновки. Відносно поточної фінансової ситуації в клубі, то невеликі борги із зарплати на сьогоднішній день є. Скільки саме, не хотів би зараз називати.

Зазначу лише, що до приходу Олега Смалійчука вже у травні в Карпатах була дуже складна ситуація, борги на той момент складали близько п'яти місяців. З його приходом ця ситуація частково вирішилася, нам почали виплачувати гроші, з'явився якийсь оптимізм. Але потім знову вся ця ситуація... Сьогоднішні борги – некритичні, невеликі. Думаю, що з усіма розрахуються і, скажімо так, клуб буде солідним до кінця. Зараз команда у відпустці. 27-28 липня всі збираються, думаю, буде розмова з керівництвом, після чого стане ясно, що і як", – сказав Санжар в коментарі Footboom.

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