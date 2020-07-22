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Карпаты не подали апелляцию на решение об исключении из УПЛ – вердикт вступил в силу

18:02 - Читати українською
Карпаты не подали апелляцию на решение об исключении из УПЛ – вердикт вступил в силу
ФК Карпаты

УПЛ официально внесла изменения в турнирную таблицу из-за досрочного исключения Карпат из розыгрыша сезона-2019/20.

УПЛ получила письмо от Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола, в котором сообщается, что решение КДК от 9 июля этого года по ФК Карпаты (Львов) вступило в силу, поскольку по состоянию на 22 июля не было обжаловано клубом.

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Как сообщает пресс-служба организации, по результатам рассмотрения, на основании ст. 9 Регламента УПЛ, были приняты следующие решения: засчитать ФК Карпаты (Львов) технические поражения со счетом 0:3 за неявку на матч без уважительной причины в поединках 24-го и 29-го туров против Мариуполя; засчитать ФК Карпаты (Львов) в оставшихся после повторной неявки матчах технические поражения (-:+), а командам-соперницам – технические победы (+:-).

Напомним, что 9 июля КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки ФК Карпаты (Львов) на матч 24-го тура против Мариуполя, а также матч 29-го тура против все того же Мариуполя. Львовский клуб был исключен из УПЛ.

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