Карпаты не подали апелляцию на решение об исключении из УПЛ – вердикт вступил в силу

УПЛ получила письмо от Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола, в котором сообщается, что решение КДК от 9 июля этого года по ФК Карпаты (Львов) вступило в силу, поскольку по состоянию на 22 июля не было обжаловано клубом.

Маркевич: Карпаты хотят обновить и назвать по-другому – только дилетанты не понимают, что это комбинация Дыминского

Как сообщает пресс-служба организации, по результатам рассмотрения, на основании ст. 9 Регламента УПЛ, были приняты следующие решения: засчитать ФК Карпаты (Львов) технические поражения со счетом 0:3 за неявку на матч без уважительной причины в поединках 24-го и 29-го туров против Мариуполя; засчитать ФК Карпаты (Львов) в оставшихся после повторной неявки матчах технические поражения (-:+), а командам-соперницам – технические победы (+:-).

Напомним, что 9 июля КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки ФК Карпаты (Львов) на матч 24-го тура против Мариуполя, а также матч 29-го тура против все того же Мариуполя. Львовский клуб был исключен из УПЛ.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох