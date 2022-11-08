Райо ошарашил чемпиона уже на 5-й минуте, когда Комесанья ударом с лета заставил Куртуа капитулировать. Реал ответил двумя молниеносными голами. Модрич реализовал пенальти за фол против Асенсио, а Милитао замкнул подачу углового от все того же Марко.

Реал потерпел сенсационное поражение от Райо Вальекано, пропустив три гола – "сливочные" потеряли лидерство в Ла Лиге

Райо сравнял счет еще до перерыва – Куртуа не смог справиться с мощным ударом Альваро Гарсии в ближний угол. После перерыва случился лишь один гол, приведший к первому поражению Реала в чемпионате. Карвахаль "привез" пенальти, у которого была отдельная драматургия. Куртуа отразил попытку Трехо с "точки", но на повторе отчетливо заметно, что бельгиец обеими ногами немного вышел за линию ворот до удара. Трехо решился бить еще раз и справился гораздо лучше – 3:2 в пользу Райо Вальекано!