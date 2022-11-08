Райо ошелешив чемпіона вже на 5-й хвилині, коли Комесанья ударом з льоту змусив Куртуа капітулювати. Реал відповів двома блискавичними голами. Модріч реалізував пенальті за фол проти Асенсіо, а Мілітао замкнув подачу кутового від того-таки Марко.

Реал зазнав сенсаційної поразки від Райо Вальєкано, пропустивши три голи – "вершкові" втратили лідерство у Ла Лізі

Райо зрівняв рахунок ще до перерви – Куртуа не зміг впоратися з потужним ударом Альваро Гарсії в ближній кут. По перерві трапився лише один гол, який призвів до першої поразки Реала в чемпіонаті. Карвахаль "привіз" пенальті, який мав окрему драматургію. Куртуа відбив спробу Трехо з "позначки", але на повторі чітко помітно, що бельгієць обома ногами трішки вийшов за лінію воріт до удару. Трехо наважився бити ще раз і впорався значно краще – 3:2 на користь Райо Вальєкано!