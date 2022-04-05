55-летний олигарх не попал в список богатейших владельцев спортивных команд от Forbes. Это произошло впервые за последние шесть лет, сообщает Forbes .

Путин пригрозил уничтожить Украину – бункерный террорист взбешен запиской, которую Зеленский передал через Абрамовича

"Старт 2022 года показался бурным для Романа Абрамовича, будущего бывшего владельца английского футбольного клуба Челси. После вторжения РФ в Украину российские олигархи начали попадать в санкционные списки. Абрамович не стал исключением. Недавно он объявил, что продаст Челси, который он купил за 190 млн долларов в 2003 году и который, по последней оценке, стоил 3 млрд долларов, а вырученные средства пожертвует на благотворительность", – говорится в статье.

Начало полномасштабной войны россиян против Украины существенно ударило по состоянию Романа. В январе оно оценивалось почти в 15 миллиардов, а в начале апреля составило 6,9. Также олигарх опустился с 12 на 17 место в рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России, в глобальном списке он 351-й.

Напомним, санкции коснулись и Челси: местные власти выдали клубу лицензию на проведение деятельности, но запретили продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами. Самого же Абрамовича фактически вынуждают без торгов и личной выгоды продать "синих".