55-річний олігарх не потрапив до списку найбагатших власників спортивних команд від Forbes. Це сталось вперше за останні шість років, інформує Forbes.

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"Старт 2022 року видався бурхливим для Романа Абрамовича, майбутнього колишнього власника англійського футбольного клубу Челсі. Після вторгнення РФ в Україну російські олігархи почали потрапляти до санкційних списків. Абрамович не став винятком. Нещодавно він оголосив, що продасть Челсі, який він купив за 190 млн доларів у 2003 році і який, за останньою оцінкою, коштував 3 млрд доларів, а виручені кошти пожертвує на благодійність", – йдеться у статті.

Початок повномасштабної війни росіян проти України суттєво вдарив по статках Романа. У січні вони оцінювались майже у 15 мільярдів, а на початку квітня становлять 6,9. Також олігарх опустився з 12 на 17 місце у рейтингу Forbes найбагатших бізнесменів Росії, у глобальному списку він 351-й.

Нагадаємо, санкції торкнулись і Челсі: тамтешня влада видала клубу ліцензію на проведення діяльності, але заборонила продавати квитки, атрибутику, отримувати гроші від спонсорів, підписувати нових гравців чи продовжувати співпрацю з футболістами. Сам Абрамович, який, зокрема, співфінансував виробництво танків, повинен фактично без торгів і особистої вигоди продати "синіх".

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