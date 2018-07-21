Санин: Другие клубы тоже берут игроков в аренду, но "Арендуполем" дразнят именно нас

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин ответил на обвинения в трансферной политике клуба.

По словам Санина, нет ничего плохого в аренде футболистов, в злоупотреблении которой иногда обвиняют Мариуполь.

"Аренда игроков – это распространенное явление в мировом футболе. И в этом нет ничего плохого. Судите сами: футбольные академии украинских грандов ежегодно выпускают целые плеяды талантливых игроков, которым для дальнейшего прогресса нужно только одно – игровая практика на высшем уровне.

Санин – о "Мариупольгейте": Некоторые "горячие головы" до сих пор угрожают мне расправой

Но конкуренция за попадание в основу просто фантастическая. И не факт, что вчерашние выпускники дождутся шанса в своей родной команде. И тут на сцене появляемся мы, маленький клуб со скромным бюджетом, но в активе которого есть то, чем мы отличаемся от грандов – мы можем дать потенциальным звездам место в основе, гарантировать им игровую практику на высшем уровне. Взамен же мы получаем качественное усиление для достижения собственных спортивных целей.

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ

Поэтому мне не совсем понятно, почему СМИ делают акцент именно на Мариуполе в вопросах аренды. Разве другие клубы УПЛ не берут игроков в аренду? Берут. Еще как берут. Но "Арендуполем" дразнят именно нас. Вот в чем парадокс", – цитирует Санина Tribuna.