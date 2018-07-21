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Санин – о "Мариупольгейте": Некоторые "горячие головы" до сих пор угрожают мне расправой

10:38 46 Читати українською
Санин – о "Мариупольгейте": Некоторые "горячие головы" до сих пор угрожают мне расправой
Андрей Санин / фото: ФК Мариуполь

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин вспомнил события вокруг неявки Динамо на матч УПЛ 2017/18 и дальнейшее рассмотрение дела в Лозанне.

"Как я отношусь к тому, что теперь я узнаваемая персона? Положа руку на сердце, хочу отметить, что это был не мой выбор. Просто кто-то должен был взять на себя смелость и выйти к прессе, чтобы принять удар. ФК Мариуполь – маленький клуб с небольшим офисом, поэтому лезть на баррикады пришлось его топ-менеджеру.

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Удалось это или нет? Судить уж точно не мне. Но, судя по многочисленным "лучикам счастья", которые мне регулярно присылают в Фейсбуке представители киевской торсиды, выдержать все направленные в нашу сторону удары нам все-таки удалось.

Не мы инициировали эту войну. Она нам не нужна была вовсе, поэтому и никакой особой радости от победы в Лозанне мы не испытали. Только облегчение от того, что завершился процесс, который никоим образом не красил украинский футбол.

Хотя некоторые "горячие головы" до сих пор угрожают мне физической расправой, я все же вижу, что львиная доля болельщиков "бело-синих" – люди здравомыслящие. И вопрос о "Мариупольгейте" адресуют в правильную сторону, на улицу Грушевского, 3. Поэтому я верю, что время все расставит по своим местам, и негатив сойдет на нет.

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Лично для меня клуб Динамо Киев был, есть и будет одним из грандов украинского футбола, на который маленькие клубы всегда равнялись. С братьями Суркисами у меня нормальные отношения – во время слушания дела в Лозанне мы с Игорем Михайловичем даже думали, как вынести из кухни CAS кофе для сотрудников телеканала "Футбол", которые мерзли на улице", – цитирует Санина Tribuna.

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Динамо Киев Динамо Киев Мариуполь Мариуполь Григорий Суркис Игорь Суркис футбольные фанаты Андрей Санин Мариуполь - Динамо в Лозанне
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