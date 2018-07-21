Санін: Інші клуби теж беруть гравців у оренду, але "Арендуполем" дражнять саме нас

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін відповів на закиди щодо трансферної політики клубу.

За словами Саніна, немає нічого поганого в оренді футболістів, у зловживанні якою інколи звинувачують Маріуполь.

"Оренда гравців – це поширене явище в світовому футболі. І в цьому немає нічого поганого. Судіть самі: футбольні академії українських грандів щороку випускають цілі плеяди талановитих гравців, яким для подальшого прогресу потрібно тільки одне – ігрова практика на вищому рівні.

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Але конкуренція за потрапляння в основу просто фантастична. І не факт, що вчорашні випускники дочекаються шансу в своїй рідній команді. І тут на сцені з'являємося ми, маленький клуб зі скромним бюджетом, але в активі якого є те, чим ми відрізняємося від грандів – ми можемо дати потенційним зіркам місце в основі, гарантувати їм ігрову практику на вищому рівні. Натомість же ми отримуємо якісне підсилення для досягнення власних спортивних цілей.

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Тому мені не зовсім зрозуміло, чому ЗМІ роблять акцент саме на Маріуполі в питаннях оренди. Хіба інші клуби УПЛ не беруть гравців в оренду? Беруть. Ще як беруть. Але "Арендуполем" дражнять саме нас. Ось у чому парадокс", – цитує Саніна Tribuna.