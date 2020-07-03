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Сане официально стал игроком Баварии

3 июля 10:49 - Читати українською
Сане официально стал игроком Баварии
Лерой Сане / Фото ФК Бавария

Громкий трансфер между Манчестер Сити и Баварией окончательно согласован.

Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане продолжит карьеру в Баварии, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Бавария надела на Сане свою форму до объявления трансфера – мюнхенцам пришлось просить прощения у Манчестер Сити

Немец подписал контракт с действующим чемпионом Бундеслиги до лета 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 60 млн евро с учетом бонусов, а зарплата хавбека – 17 млн в год.

Напомним, Лерой присоединился к Манчестер Сити в 2016-м, перейдя с Шальке. Почти весь прошлый сезон Сане провел в лазарете Сити, залечивая разрыв крестообразных связок.

Сане зробив вибір між Гвардіолою та Мюнхеном – Баварія дає мізерні гроші, Манчестер Сіті у безвиході

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