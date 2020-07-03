Сане официально стал игроком Баварии

Громкий трансфер между Манчестер Сити и Баварией окончательно согласован.

Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане продолжит карьеру в Баварии, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

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Немец подписал контракт с действующим чемпионом Бундеслиги до лета 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 60 млн евро с учетом бонусов, а зарплата хавбека – 17 млн в год.

Напомним, Лерой присоединился к Манчестер Сити в 2016-м, перейдя с Шальке. Почти весь прошлый сезон Сане провел в лазарете Сити, залечивая разрыв крестообразных связок.

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