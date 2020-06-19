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Сане отклонил предложение Манчестер Сити – Гвардиола подтвердил, что игрок хочет покинуть "горожан"

17:04 - Читати українською
Сане отклонил предложение Манчестер Сити – Гвардиола подтвердил, что игрок хочет покинуть "горожан"
Хосеп Гвардиола и Лерой Сане / ФК Манчестер Сити

Главный тренер "горожан" признался, что уже не надеется сохранить Лероя Сане в своей команде. Вингер сборной Германии хочет сменить клуб.

По словам Гвардиолы, Сане не собирается продлевать контракт с клубом и настроен сменить обстановку. Соглашение вингера сборной Германии истекает следующим летом – не исключено, что Манчестер Сити решит продать игрока по окончании сезона 2019/20.

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"Когда мы делаем предложение игроку, это потому, что мы хотим его сохранить. Сане имеет особое качество. Лерой отказался продлевать контракт, это знают все. Два клуба договорились, что он может уйти по окончании сезона. Если нет, то Сане уйдет, когда закончится контракт. Манчестер Сити предлагал ему продлить контракт два или три раза, но он отказался.

Он – приятный парень. Я ничего не имею против него, но он хочет другого приключения", – цитирует Гвардиолу официальный Twitter Манчестер Сити.

Напомним, Сане присоединился к "горожанам" летом 2016-го. Весь текущий сезон 24-летний атакующий хавбек пропустил из-за тяжелой травмы – в АПЛ он еще еще сыграл ни минуты. Главным претендентом на Сане называют Баварию.

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