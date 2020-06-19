Сане відхилив пропозицію Манчестер Сіті – Гвардіола підтвердив, що гравець хоче покинути "містян"

Головний тренер "містян" зізнався, що вже не сподівається зберегти Лероя Сане у своїй команді. Вінгер збірної Німеччини хоче змінити клуб.

За словами Гвардіоли, Сане не збирається продовжувати контракт з клубом та налаштований змінити обстановку. Угода вінгера збірної Німеччини завершується наступного літа – не виключено, що Ман Сіті вирішить продати гравця по завершенні сезону 2019/20.

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"Коли ми робимо пропозицію гравцю, це тому, що ми хочемо його зберегти. Сане має особливу якість. Лерой відмовився продовжувати контракт, це знають всі. Два клуби домовилися, що він може піти після закінчення сезону. Якщо ні, то Сане піде, коли закінчиться контракт. Ман Сіті пропонував йому продовжити контракт два чи три рази, але він відмовився.

Він – приємний хлопець. Я нічого не маю проти нього, але він хоче іншої пригоди", – цитує Гвардіолу офіційний Twitter Ман Сіті.

Нагадаємо, Сане приєднався до "містян" влітку 2016-го. Весь поточний сезон 24-річний атакувальний хавбек пропустив через важку травму – в АПЛ він ще ще зіграв жодної хвилини. Головним претендентом на Сане називають Баварію.

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