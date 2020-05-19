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Манчестер Сити не сможет продлить контракт Сане – Бавария все ближе к трансферу немца

13:32 29 Читати українською
Манчестер Сити не сможет продлить контракт Сане – Бавария все ближе к трансферу немца
Лерой Сане / фото: Манчестер Сити

Немецкий полузащитник английского Манчестер Сити Лерой Сане имеет шанс вернуться в Бундеслигу.

Сане категорично отказывается продлевать контракт с "горожанами", сообщает немецкое издание Sky Sport. Действующее соглашение истекает летом 2021 года.

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По информации издания, это может помочь Лерою вернуться в Бундеслигу, где в его услугах заинтересована Бавария. Сейчас мюнхенцы никак не могут согласовать с Ман Сити сумму трансфера. Англичане не хотят отпускать игрока за "копейки", а Бавария не видит смысла переплачивать за игрока, который через год станет свободным агентом.

Напомним, нынешний сезон Сане пропустил из-за тяжелой травмы, только недавно звезда Сити вернулся к тренировкам. Всего за четыре сезона в составе Манчестер Сити Лерой провел 134 матча, в которых забил 34 гола и отдал 45 ассистов.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Германия Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария
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