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Сане может восстановиться к матчу против Реала – врачи Манчестер Сити дают положительный прогноз

16 января 23:22 108 Читати українською
Сане может восстановиться к матчу против Реала – врачи Манчестер Сити дают положительный прогноз
Лерой Сане и Хосеп Гвардиола / Фото ФК Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола получил хорошие новости из лазарета Манчестер Сити.

 

Восстановление Лероя Сане после разрыва крестообразных связок опережает предыдущие прогнозы, сообщает The Telegraph.

Гвардиола признался, что не может повлиять на будущее Сане в Манчестер Сити

По информции издания, 24-летний немец может полностью восстановиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала, который запланирован на 10 марта.

Напомним, Лерой получил тяжелую травму еще 4 августа в поединке против Ливерпуля, и с тех пор находится в лазарете.

По слухам, Бавария охотится на Сане и уже летом окончательно договорится с Манчестер Сити о трансфере.

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