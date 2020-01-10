Гвардиола признался, что не может повлиять на будущее Сане в Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не уверен, что вингер Лерой Сане останется в клубе.

"Я его хорошо знаю. Именно я был тем человеком, который пригласил его сюда, хотя он не играл регулярно за Шальке.

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Больше я ничего не могу сделать. Он приятный парень, и я просто хочу, чтобы сейчас он вернулся готовым – его колено выглядит хорошо. Все остальное – это не мое дело. Все дальнейшие действия Сане не в моих руках", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, что контракт немца с Манчестер Сити действует до лета 2021, на протяжении последних трансферных окон его связывают с переходом в Баварию.

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