Сане може відновитись до матчу проти Реала – лікарі Манчестер Сіті дають позитивний прогноз

Хосеп Гвардіола отримав хороші новини з лазарету Манчестер Сіті.

Відновлення Лероя Сане після розриву хрестоподібних зв'язок випереджає попередні прогнози, повідомляє The Telegraph.

Гвардіола зізнався, що не може вплинути на майбутнє Сане в Манчестер Сіті

За інформцією видання, 24-річний німець може повністю відновитись до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала, який запланований на 10 березня.

Нагадаємо, Лерой зазнав важкої травми ще 4 серпня у поєдинку проти Ліверпуля, і з тих пір перебуває в лазареті.

За чутками, Баварія полює на Сане і вже влітку остаточно домовиться з Манчестер Сіті щодо трансферу.

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