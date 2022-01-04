Вчера стало известно, что Лукас Эрнандес и Ньянзу Куасси заболели коронавирусом. Лерой Сане и Дайо Упамекано сдали подозрительные тесты, поэтому сегодня вынуждены были повторно провериться. Немец и француз также инфицированы, сообщает официальный сайт Баварии. Болезнь проходит бессимптомно.

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В первый день года Бавария сообщила о положительных тестах у Комана, Нойера, Толиссо и Ричардса. Шупо-Мотинг и Сарр отправились на Кубок Африки, а Горетцка и Гнабри тренируются индивидуально. Появились слухи о возможном перенесении пятничного матча с Гладбахом.

Напомним, что Бавария уже два месяца не может одолеть коронавирус. Поочередно переболела едва ли не вся команда.

После первого круга Бундеслиги Бавария опережает Боруссию Дортмунд на 9 очков. В 1/8 финала ЛЧ мюнхенцы сыграют с Зальцбургом.

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