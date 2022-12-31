Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"

Футбольний 2021-й рік виявився багатим на події. Схожі фрази завжди звучать перед новорічними святами, але цікавинок дійсно було вдосталь – в УПЛ нарешті змінився чемпіон, Зінченко зіграв у фіналі ЛЧ, Україна дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи й змінила тренера, а в Шахтар прийшли Роберто Де Дзербі та трансфери за десятки мільйонів євро. Та і за кордоном було весело.

Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву

У процесі роботи над футбольними поєдинками редакція "Футбол 24" робила скріншоти – за рік їх назбиралося кілька сотень. Деякі з них фіксували важливі події, однак здебільшого всі намагалися вихопити дотепні, ефектні чи просто красиві кадри, адже саме в них криються "родзинки" матчдею. Давайте ж разом згадаємо найкращі моменти з трансляцій 2021-го!

Збірна України

Головною темою року, звісно ж, стала збірна України, якій за рік необхідно було і в плей-офф кваліфікації ЧС-2022 пробитись, і на Євро-2020 вийти з групи. Національна команда залишилась вірною традиціям – замість спокійної роботи "синьо-жовті" запустили валідольний серіал з драмою, скандалами та сльозами, однак обидва завдання футболісти та тренери виконали.

А починалося все круто – у Парижі наші розписали нічию з Францією. На радощах Яремчук пригорнув самого Грізманна. Скрін виявився символічним: Україна на Євро пройшла далі, ніж Франція, а Рома перейшов у топ-клуб – Антуана ж влітку сплавили із Барселони.

Втім, мирова з "Ле Бльо" стала першою у серії з п'яти нічийних поєдинків кваліфікації ЧС-2022. Причому в Києві ми теж не програли французам. Той успіх належав вже іншому тренеру – 30 липня контракт Андрія Шевченка добіг кінця, а національну команду за два тижні до вересневих матчів довірили Олександру Петракову. Ось – його перша поява у статусі нового коуча збірної

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Андрій Шевченко вибір УАФ підтримав. Принаймні, публічно.

Аж з четвертої спроби Олександр Петраков відсвяткував дебютну перемогу на чолі збірної. Як же він переживав!

Після фінального свистка у Гельсінкі головний тренер чкурнув святкувати у центр поля. Цьому ривку не вистачало лишень музики з Роккі Бальбоа!

Нічия з Боснією у непереможному Львові шокувала вболівальників. Українці почали дружно списувати свою команду з відбору до ЧС-2022, а капітан Ярмоленко висловлював претензії партнерам.

Втім, все завершилось хепі-ендом. Останні хвилини тріумфальної зустрічі у Боснії українські суперзірки спостерігали ось так:

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У молодіжній збірній теж вистачало пригод, але загальний рівень гри сподобався. Прогрес очевидний. Вдвічі приємніше, що 2021-й рік підопічні Ротаня завершили на мажорній ноті, перегравши Сербію. Руслан Петрович не зміг приховати задоволення:

Безумство на футбольних полях

В лютому український футбол вийде із зимової сплячки. Особливо цікаво поглянути, як відновлення сезону зустріне поле в Ужгороді, адже на початку 2021-го року закарпатські агрономи зуміли вразити. Лишень погляньте на цей газонний дизайн! Рівності ліній позаздрять навіть в АПЛ.

Мілевський (тоді ще гравець "лисів") не приховував емоцій:

Втім, ужгородцям ще є, куди рости.

Вболівальники часто скаржаться, що матчі українських клубів просто неможливо дивитись. Іноді це було важко в прямому сенсі:

Втім, український футбол вміє вражати не тільки в іронічному плані. Дмитро Гречишкін, наприклад, у переможному матчі з Шахтарем пробив з пенальті настільки сильно, що порвав сітку воріт!

А новачок УПЛ – Металіст 1925 – восени ефективно стримував тиск Шахтаря. Настільки ефективно, що "гірники" до перерви провели всього 1 неточний удар по воротах! Щоправда, від поразки це не врятувало. Донеччани дотиснули харків'ян на останніх хвилинах.

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Інгульцю також вдалося стримати гранда – у поєдинку з Динамо в Києві петровці розписали результативну нічию. "Біло-сині" чинили шалений тиск, але оборона "козаків" встояла. Захисникам доводилось приймати нетривіальні рішення – зокрема, на останніх хвилинах Жерсона Родрігеса просто схопили за волосся, аби не дати замкнути подачу з кутового. І це спрацювало! Арбітри проморгали фол.

У гравців Динамо претензії до арбітрів виникали навіть під час розгромів з рахунком 7:0. Особливо обурювався Сергій Сидорчук. Це – його типовий фейс після свистка судді. Зірка в шоці.

Втім, вигідні рішення арбітрів українські середнячки та аутсайдери рідко конвертували у забиті голи. Ось у такій ситуації центрбек Вереса – Роман Гончаренко – примудрився пробити повз ворота:

Артем Довбик, однак, подарунками від арбітрів користувався у повній мірі. Погляньте, з якого офсайду найкращий бомбардир УПЛ врятував СК Дніпро-1 від поразки Ворсклі в першому ж турі. Взяття воріт зарахували!

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Команді екс-дніпрянина Селезньова теж щастило з арбітражем – ужгородці у першій половині сезону 2021/22 заробили 4 пенальті. Втім, Євген у ці моменти або пропускав поєдинок, або покидав поле за кілька хвилин до 11-метрового. Єдиним успіхом "Царя" у колаборації з суддями стало дотепне вилучення Марлона – рефері поглянув на феєричну акторську гру Жені й сказав "Вірю!", показавши центрбеку Шахтаря другу жовту. Минай у підсумку розписав внічию.

Роберто Де Дзербі, тим часом, налагоджував комунікацію з українськими футболістами. Молодого Мудрика італієць заламував і навіть придушував, аби Міша швидше розумів меседж – і це спрацювало! У поєдинку з Монако саме Мудрик організував вирішальний автогол монегасків, а в рамках УПЛ 20-річний вінгер став найкращим асистентом (стільки ж гольових передач провів лишень досвідчений Тілль).

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Зі старожилами новий тренер Шахтаря намагався обходитись лагідніше. Перед Матвієнком у домашньому матчі з Шерифом італієць стояв ледве не на колінах. Микола подібну дипломатичність не оцінив.

Разом із футболістами у 2021-му році на полях бігали і голуби. Ось така парочка показувала футболістам Маріуполя та Ворскли справжню швидкість:

В європейському футболі голубів, як і людей, більше. На недавньому матчі у Дортмунді між Борусією та Баварією фланг Ніко Шульца прикривала ціла банда помічників:

Тренери

Мірча Луческу однозначно можна назвати головним персонажем українського футболу в 2021 році. Він його навіть відкрив особливо – з лопатою в руках на засніженому полі!

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Навесні він хапався за голову через фіаско з Вільяреалом.

Воював з ультрас Динамо на матчі з Агробізнесом:

І аплодував звичайним фанам, які підтримали Мірчу. Навіть у 76 років румунський коуч дає вогню українському футболу!

Помітно, що Луческу працював у Європі. Там приховувати емоції не прийнято. Ось так Унаї Емері командував Вільяреалом у поєдинках з Динамо:

Пеп Гвардіола, як завжди, пропускав кожен епізод крізь серце:

Рональд Куман після поразки від Атлетіко теж не приховував своїх емоцій. Ситуація в Барселоні стала зрозумілою без слів.

Після п'ятого гола Ліверпуля на Олд Траффорд британські телевізійники швидко знайшли Алекса Фергюсона та Кенні Далгліша. Ноу комментс.

Тренери клубів УПЛ з європейським бекграундом також не приховували свого розчарування. Євросезон їхніх команд перетворився на всесвітню ганьбу.

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Володимир Шаран у 2021 році обрав іншу тактику. У кожному кадрі вже колишній наставник Олександрії намагався виглядати максимально круто!

Василь Кобін не відставав. В його затяжці після невдало пробитого пенальті сконцентрований увесь біль глядачів матчів а-ля Минай – Верес.

Сергій Ковалець давно завершив кар'єру гравця, але святкувати голи не розучився. Просто тепер він тішиться за сина Кирила – за кілька секунд до цього скріна хавбек Олександрії забив переможний гол у ворота Шахтаря.

Віце-президентам УАФ у 2021 році також було весело – вони відкатали купу виїздів на топові матчі, та ще й солідні гроші за це отримали. Робота мрії!

А от Миколі Цимбалу було не так просто. Навесні його клуб влаштував епічний перформанс, відмовившись виходити на матч проти Шахтаря. Вся Україна захоплено спостерігала за цирком у прямому ефірі, а головний тренер "лисів" у повній самотності ходив по центру поля, втупившись у телефон. Вочевидь, він читав текстові трансляції паралельних поєдинків на "Футбол 24".

Олександр Хацкевич і Максим Шацьких восени часто зависали на стадіоні Колоса. Можливо, вони намагалися "підсидіти" когось із тренерів ковалівців, однак Андрій Засуха так і не звернув уваги на "динамівських сердець". Єдиним їхнім трофеєм у Ковалівці стала пачка чипсів.

Найбільш ефектним і ефективним коучем у 2021-му році став котик із Ковалівки, який тимчасово замінив білоруса Сергія Кузнєцова на посту в.о головного тренера Колоса. За короткий час його каденції "хлібороби" не пропустили жодного гола!

Цікаві VIP-гості

Футбольні матчі привертають увагу не тільки футбольних селебріті, а й богеми. Столична еліта, як завжди, виглядає особливо яскраво. Чого лишень коштує поява Юрія Чернецького на грі проти Вільяреала – "Главком", "Вести" та ряд інших провідних ЗМІ називають його наркодилером київських мажорів і депутатів.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд

Олександр Усик також приходив у віп-сектор "Олімпійського". Схоже, у 2021 році він не тільки став чемпіоном світу за версіями WBA super, WBO, IBF та IBO у важкій вазі, а і знайшов собі нового друга – Даріо Срну!

Ігор Суркіс, як завжди, дистанціювався від київської богеми, самотньо потягуючи електронну цигарку на особистому кріслі.

Віктор Леоненко несподівано затесався у технічній зоні для фотографів. Оцініть цей принт і берет!

Андрій Засуха також знайшов друга. З таким товаришем не потрібні ні 100 рублів, ні 100 друзів.

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Під час матчів молодіжної збірної України на Кубку Лобановського камери помітили Супрягу в компанії Євгена Селезньова. Можливо, саме тому Владиславу так не щастить із голами? Будемо сподіватись, що 2021-й для обох форвардів стане останнім важким роком.

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Валерій Федорчук під час своїх дискваліфікацій підтримував Рух на трибунах, як звичайний вболівальник, не забуваючи роздавати автографи на пошарпаних м'ячах.

Артем Федецький влітку часто водив свою даму на домашні матчі Вереса в Луцьку.

Втім, приз за найбільш милий скріншот 2021 року виграла Влада Зінченко. Ось як вона переживала під час пенальті, який Олександр пробивав у ворота збірної Кіпру.

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Фейли року

Хіт-парад скрінів з фейлами і ляпами просто зобов'язаний відкрити король цього жанру – Тімо Вернер. У 2021 році німецький нападник "мазав" з усіх позицій, але найбільше насмішило скасування його гола у ворота Лестера в битві за топ-4 АПЛ. Тімо ідеально зіграв головою, але пробив у власну руку – саме від неї м'яч і влетів у ворота.

Втім, в травні 2021-го Вернер разом зі своїм співвітчизником Хаверцом опинився на коні, а допоміг у цьому наш Олександр Зінченко. На скріні – фатальна розрізна передача Маунта на Кая, за яким не встиг Олександр у фіналі Ліги чемпіонів.

Одна частина вболівальників накинулась на українця, а інша вказувала на провальну гру всіх "містян" у цьому епізоді. Гол і справді став наслідком цілого ланцюжка помилок, однак Зінченку від цього було не легше.

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Іншому клубу з Манчестера також не пощастило в фіналі – Юнайтед програв Вільяреалу у феєричній серії пенальті з 21 ударом. Поль Погба замість золота Ліги Європи потримав у руках сталеві "кохонес" іспанців.

Ще одним героєм наших скрінів став Гаві, який у матчі з Севільєю бігав з розв'язаними шнурками. Це не перший такий випадок – 17-річний хавбек звик так грати із самого дитинства. Журналіст Марк Марба Пратс пояснив, що Гаві просто не знає, як правильно шнуруватись, але йому це не заважає. Час від часу зав'язати бутси юнаку допомагають партнери.

Втім, в українському футболі фейлів, ляпів і дотепних епізодів вистачало. Чого лише вартують муки Селезньова з бомбардирським рекордом – м'яч не залітав у ворота навіть з кількох метрів. Навіть якщо ворота були вже порожніми.

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Іноді не витримували телеоператори, які завалювали камеру:

А титрувальники плутали кремезного Михайла Шестакова з Вереса із Владленом Юрченком.

Та і "Футбол 24" іноді давав маху :)

Травми

Футбол – це не тільки купа грошей, титули та світова слава, а і серйозні навантаження. Професійний футбол в принципі важко назвати спортом – це обмін здоров'я на гроші заради втіхи для нас з вами. Кейси Еріксена та Агуеро є яскравим прикладом.

За травматичністю футбол залишає інші види спорту далеко за спиною. Частину жахливих пошкоджень у 2021 році нам вдалося заскрінити. Найбільше шокував розрив "хрестів" Кирила Ковальця у поєдинку проти Ворскли.

Дружина Кирила страшенно переживала за чоловіка:

Не менш страшним стало зіткнення Ібрагіма Каргбо з Ніколою Васілем навесні. Нападник, права на якого належать Динамо, отримав дуже важку травму – багатоуламковий перелом зі зміщенням великогомілкової та малогомілкової кісток. Операція над ногою тривала дві години.

Олів'є Тілль навесні отримав струс, відправившись з футбольного поля одразу в лікарню.

І як же не згадати про ідіота Маркуса Даніельссона та його підкат в коліно Бєсєдіну? Наслідки такого удару – часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Крім того, у Артема трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі. Форвард не зіграв жодного матчу за наступні півроку.

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У поєдинку за Суперкубок УЄФА вболівальників налякала травма Зієша. Хакіму в рота вставили інгаляційний препарат, який використовується для короткочасного зняття гострого та сильного болю. Особливо це актуально при вивихах і травмах великих суглобів, коли поєднуються два фактори – сильний біль у перші хвилини і спазм через нього, який може погіршити пошкодження. Форвард вивихнув плече.

Попри підвищення травматичності футболу, українські арбітри продовжують судити по зрозумілій лишень їм логіці. Ось такий фол Мампассі проти Гуцуляка, наприклад, не призвів навіть до жовтої картки:

Втім, в Англії подібних епізодів теж вистачає. Зіткнення Годфрі з Томіясу у матчі Евертон – Арсенал, наприклад, також обійшлося без карток:

Фанатські перфоманси

На трибунах у 2021 році також вистачало цікавих історій. Найбільш креативними фанатами виявились ультрас Олександрії, які автобусом прокладали дорогу до фіналу Кубка. Прямо як Володимир Шаран!

Крім того, вони познущались над колишнім нападником Олександрії – Артемом Сіталом. Невже його перехід у Інгулець так сильно поранив серце "жовто-зелених"?

До фіналу Кубка олександрійці так і не доїхали. В Тернополі зіграли Динамо та Зоря – ця подія викликала такий ажіотаж, що за футболом спостерігали навіть з дахів навколишніх висоток.

Десну в Чернігові підтримувала колоритна "банда" школярів:

Колись на стадіони не дозволяли пронести навіть пляшку води із кришечкою, однак у 2021 році можна приходити з собакою. Маленькі чотирилапі фанати активно підтримували ФК Львів та Десну.

Ультрас Десни на одному з матчів УПЛ запропонували ребуси.

Ультрас Чорноморця присвятили 2021-й рік боротьбі з орендованими динамівцями, атакуючи клубний автобус і малюючи образливі банери.

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Урок зі справжніх протестів одеситам можуть надати французькі вболівальники. Важко навіть полічити, скільки поєдинків Ліги 1 та Кубка Франції опинилися під загрозою зриву через буйство фанатів. Саппортери Сент-Етьєна, наприклад, так ненавиділи власного тренера, що матч відклали на годину, а на поле вивели поліцейський спецпідрозділ.

В Англії ж все було надзвичайно мирно. Настільки мирно, що один із вболівальників у матчі за Суперкубок вийшов з трибун, аби зробити селфі з Меддісоном. Джеймс з радістю погодився, після чого порушник повернувся на своє місце, давши розіграти кутовий.

Втім, найбільш відомим фанатським кадром 2021-го у Європі стала маленька дівчинка, яка пустила сльозу в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Її улюблена Німеччина вилетіла з турніру, поступившись Англії.

Вболівальниці – окраса матчів

Неймовірно, але український футбол досі здатний приваблювати красивих дівчат. Спортивні телережисери регулярно вишукують красунь на трибунах – дуже часто їхня поява у кадрі залишалася найкращою подією матчу.

Хорватська красуня передає поцілунок всім читачам "Футбол 24" :)

Мати Дениса Костишина, яка емоційно переживала кожен удар по ногах сина, регулярно потрапляла в об'єктиви телекамер.

Дружина Кирила Ковальця також не пропускала матчів Олександрії. Бажаємо, щоб у Новому році з вами завжди були такі ж вірні люди, готові підтримати всюди – навіть на матчах УПЛ.

І нехай у вас завжди буде людина, на плечі якої можна задрімати в разі нудного поєдинку!

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