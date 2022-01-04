У мюнхенському клубі з кожним днем росте кількість хворих на коронавірус.

Вчора стало відомо, що Лукас Ернандес і Н'янзу Куассі захворіли на коронавірус. Лерой Сане та Дайо Упамекано здали підозрілі тести, тому мусили сьогодні повторно перевіритися. Німець і француз також інфіковані, повідомляє офіційний сайт Баварії. Хвороба проходить безсимптомно.

Баварія втратила одразу 13 гравців – лазарет мюнхенців серйозно поповнився

У перший день року Баварія повідомила про позитивні тести у Комана, Нойєра, Толіссо та Річардса. Шупо-Мотінг і Сарр поїхали на Кубок Африки, а Горетцка та Гнабрі тренуються індивідуально. З'явилися чутки про можливе перенесення п'ятничного матчу з Гладбахом.

Нагадаємо, що Баварія вже два місяці не може подолати коронавірус. Почергово перехворіла ледь не вся команда.

Після першого кола Бундесліги Баварія випереджає Борусію Дортмунд на 9 очок. У 1/8 фіналу ЛЧ мюнхенці зіграють із Зальцбургом.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"