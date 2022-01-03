В первый день тренировок после каникул лазарет мюнхенцев пополнился новыми фамилиями. Лукас Эрнандес и Ньянзу Куасси сдали положительный тест на COVID-19. Тесты Упамекано, Станишича и Сане оказались сомнительными, потому игроки пошли на изоляцию. После долгого отсутствия вернулся Йозуа Киммих, сообщает Kicker.

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Соответственно, Юлиан Нагельсманн пока не может рассчитывать сразу на 13 футболистов. У Комана, Нойера, Ричардса, Толиссо, Эрнандеса и Куасси подтвержден коронавирус. Сане, Упамекано и Станишич находятся в изоляции. Сарр и Шупо-Мотинг уехали на Кубок Африки, а Гнабри с Горецкой из-за повреждений не тренируются в общей группе.

После первого круга Бундеслиги Бавария опережает Боруссию Дортмунд на 9 очков. В 1/8 финала ЛЧ мюнхенцы сыграют с Зальцбургом.

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