Сандро тратит за вечер в клубе 400 евро, а потом жалеет об этом – парадокс защитника Ювентуса

Защитник Ювентуса Алекс Сандро старается не забывать откуда он родом, даже находясь в ночных клубах.

"Так бывает всегда, когда трачу 300 или 400 евро в ночном клубе, выхожу и думаю о том, сколько это будет в бразильских реалах, и вспоминаю времена, когда у моей семьи не было денег.

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Затем чувствую себя виновным, мне становится стыдно, что потратил столько всего за одну ночь", – цитирует Сандро Marca.

Напомним, совестливый бразилец покинул родину в 2011 году, когда присоединился к Порту. Через 4 года Сандро перешел в Ювентус.

В прошлом сезоне Серии А Алекс провел 31 матч, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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