Сандро витрачає за вечір у клубі 400 євро, а потім шкодує про це – парадокс захисника Ювентуса

Оборонець Ювентуса Алекс Сандро старається не забувати звідки він родом, навіть перебуваючи в нічних клубах.

"Так буває завжди, коли витрачаю 300 або 400 євро в нічному клубі, виходжу і думаю про те, скільки це буде в бразильських реалах, і згадую часи, коли у моєї сім'ї не було грошей.

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Потім відчуваю себе винним, мені стає соромно, що витратив стільки всього за одну ніч", – цитує Сандро Marca.

Нагадаємо, совісний бразилець покинув батьківщину в 2011 році, коли приєднався до Порту. Через 4 роки Сандро перейшов у Ювентус.

В минулому сезоні Серії А Алекс провів 31 матч, в яких відзначився голом та двома асистами.

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