toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Сандро витрачає за вечір у клубі 400 євро, а потім шкодує про це – парадокс захисника Ювентуса

12:20 797 Читать на русском
Сандро витрачає за вечір у клубі 400 євро, а потім шкодує про це – парадокс захисника Ювентуса
Алекс Сандро / Фото ФК Ювентус

Оборонець Ювентуса Алекс Сандро старається не забувати звідки він родом, навіть перебуваючи в нічних клубах.

"Так буває завжди, коли витрачаю 300 або 400 євро в нічному клубі, виходжу і думаю про те, скільки це буде в бразильських реалах, і згадую часи, коли у моєї сім'ї не було грошей.

Дрінквотер травмувався після бійки у нічному клубі – трешовий відпочинок чемпіона Англії-2015/16

Потім відчуваю себе винним, мені стає соромно, що витратив стільки всього за одну ніч", – цитує Сандро Marca.

Нагадаємо, совісний бразилець покинув батьківщину в 2011 році, коли приєднався до Порту. Через 4 роки Сандро перейшов у Ювентус.

В минулому сезоні Серії А Алекс провів 31 матч, в яких відзначився голом та двома асистами.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
Тете: Динамо перебуває на одному рівні з Олександрією та Зорею
09:15
1734
Теги
Італія Ювентус Ювентус Алекс Сандро Алекс Сандро
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
37
хв
Фортуна
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук