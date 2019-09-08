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Дринквотер травмировался после драки в ночном клубе – трэшовый отдых чемпиона Англии-2015/16

17:29 61 Читати українською
Дринквотер травмировался после драки в ночном клубе – трэшовый отдых чемпиона Англии-2015/16
Дэнни Дринквотер / The Sun

Полузащитник Бернли Дэнни Дринквотер не смог спокойно провести паузу, связанную с матчами сборных.

Бернли в ближайшее время не сможет рассчитывать на своего хавбека Дэнни Дринквотера. По информации The Sun, англичанин порвал связки голеностопа после драки в ночном клубе.

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Футболист перебрал со спиртными напитками, после чего начал приставать к девушке другого футболиста (имя не указывается). Тогда его вывели из заведения, и произошла стычка.

Несколько ребят жестоко избили чемпиона Англии-2015/16, они даже хотели переломать ему ноги.

Как сообщает Sky Sports, главный тренер "кларетових" Шон Дайча хочет обсудить инцидент с игроком, но пока не планирует возвращать его в Челси.

В апреле Дринквотера лишили водительских прав на 20 месяцев за вождение в нетрезвом состоянии. Содержание алкоголя превышало норму в 2,5 раза.

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