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Санчо стал лучшим игроком октября в Бундеслиге

18:24 8 Читати українською
Санчо стал лучшим игроком октября в Бундеслиге
Джайдон Санчо / фото из соцсетей

Бундеслига назвала имя лучшего игрока чемпионата Германии по итогам октября.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джайдон Санчо признан лучшим футболистом октября в Бундеслиге, сообщает официальный сайт лиги.

Ювентус заинтересован в приобретении Санчо – игрок может стать одним из самых дорогих трансферов "бьянконери"

В прошлом месяце 18-летний англичанин забил три гола и отдал одну результативную передачу в трех матчах чемпионата Германии, в которых Боруссия одержала две победы (над Аугсбургом и над Штутгартом) и один раз сыграла вничью (с Гертой).

Стоит отметить, что успешная игра молодого хавбека за клуб принесла ему вызов в сборную Англии, за которую он дебютировал 15 ноября в товарищеском матче с США.

Будущее за Дортмундом: Боруссия наиболее грамотно проводит трансферы – Санчо подтвердит

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