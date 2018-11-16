Санчо стал лучшим игроком октября в Бундеслиге

Бундеслига назвала имя лучшего игрока чемпионата Германии по итогам октября.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джайдон Санчо признан лучшим футболистом октября в Бундеслиге, сообщает официальный сайт лиги.

Ювентус заинтересован в приобретении Санчо – игрок может стать одним из самых дорогих трансферов "бьянконери"

В прошлом месяце 18-летний англичанин забил три гола и отдал одну результативную передачу в трех матчах чемпионата Германии, в которых Боруссия одержала две победы (над Аугсбургом и над Штутгартом) и один раз сыграла вничью (с Гертой).

Стоит отметить, что успешная игра молодого хавбека за клуб принесла ему вызов в сборную Англии, за которую он дебютировал 15 ноября в товарищеском матче с США.

Будущее за Дортмундом: Боруссия наиболее грамотно проводит трансферы – Санчо подтвердит