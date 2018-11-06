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Ювентус заинтересован в приобретении Санчо – игрок может стать одним из самых дорогих трансферов "бьянконери"

19:37 133 Читати українською
Ювентус заинтересован в приобретении Санчо – игрок может стать одним из самых дорогих трансферов "бьянконери"
Джайдон Санчо / AFP

Талантливый форвард Боруссии Д Джайдон Санчо может переехать в Серию А.

18-летний Санчо, который в последнее время очень успешно выступает в составе "шмелей" и является одним из лидеров Боруссии, заинтересовал Ювентус, сообщает Tuttosport.

Санчо установил сразу несколько достижений, забив за Боруссию Д в Лиге чемпионов

"Бьянконери" настроены решительно и готовы предложить за 18-летнего футболиста 70 млн евро. Отметим, Джайдон переехал в Дортмунд в 2017 году. В текущем сезоне англичанин забил за Боруссию Д 5 голов и отдал 7 ассистов в 15 матчах.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Санчо в 45 млн евро.

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Италия Трансферы Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ювентус Ювентус Трансферы Боруссии Дортмунд Трансферы Ювентуса Джайдон Санчо Джайдон Санчо
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