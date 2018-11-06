Ювентус заинтересован в приобретении Санчо – игрок может стать одним из самых дорогих трансферов "бьянконери"

Лига наций — 14:40 195
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Словакия – Украина: тренер хозяев Гапал огласил список игроков на матч против "сине-желтых"
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"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та УкраїнуИнтервью — 14:30 400
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Интер – Барселона: миланцы еще до игры установили рекорд итальянского футболаЛига чемпионов — 13:22 294
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Исмаили – лучший игрок УПЛ в октябреУкраина — 13:09 40
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Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонівЛига чемпионов — 11:00 394
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