Ювентус заинтересован в приобретении Санчо – игрок может стать одним из самых дорогих трансферов "бьянконери"

Талантливый форвард Боруссии Д Джайдон Санчо может переехать в Серию А.

18-летний Санчо, который в последнее время очень успешно выступает в составе "шмелей" и является одним из лидеров Боруссии, заинтересовал Ювентус, сообщает Tuttosport.

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"Бьянконери" настроены решительно и готовы предложить за 18-летнего футболиста 70 млн евро. Отметим, Джайдон переехал в Дортмунд в 2017 году. В текущем сезоне англичанин забил за Боруссию Д 5 голов и отдал 7 ассистов в 15 матчах.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Санчо в 45 млн евро.

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