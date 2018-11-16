Санчо став найкращим гравцем жовтня у Бундеслізі

Бундесліга назвала ім'я найкращого гравця чемпіонату Німеччини за підсумками жовтня.

Півзахисник дортмундської Борусії Джайдон Санчо визнаний найкращим футболістом жовтня в Бундеслізі, повідомляє офіційний сайт ліги.

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У минулому місяці 18-річний англієць забив три голи і віддав одну результативну передачу в трьох матчах чемпіонату Німеччини, в яких Борусія здобула дві перемоги (над Аугсбургом і над Штутгартом) і один раз зіграла внічию (з Гертою).

Варто зазначити, що успішна гра молодого хавбека за клуб принесла йому виклик в збірну Англії, за яку він дебютував 15 листопада в товариському матчі з США.

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