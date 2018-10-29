Будущее за Дортмундом: Боруссия наиболее грамотно проводит трансферы – Санчо подтвердит

Дортмундская Боруссия проводит наиболее грамотную трансферную кампанию среди топ-клубов Европы. "Шмели" зарабатывают десятки миллионов на футболистах, которых покупали почти за бесценок.

"Наша модель состоит в том, что мы должны самостоятельно развивать игроков", –отметил генеральный директор Бурусии Ханс-Йоахим Ватцке в 2017 году, рассказывая Kicker о трансферной политике "шмелей". Всего за несколько дней до этого дормундци подписали 17-летнего шведского форварда Алекандера Исаака, выхватив перспективного футболиста из когтей мадридского Реала.

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Сейчас Боруссия обладает четвертым самым молодым составом в Бундеслиге. Средний возраст игроков дортмундского клуба составляет 24,7 лет. На групповом этапе Лиги чемпионов команда Люсьена Фавра уступает по этому показателю лишь шести коллективам.

Благодаря грамотной работе на трансферном рынке Боруссия получает стабильно высокие доходы от продажи игроков. Последним Дортмунд за большие деньги покинул Обамеянг. Перед переездом на Сигнал Идуна Парк габонский форвард был "ноунеймом" для фанов, которые в основном следят за топ-лигами Европы. В 2013 году Боруссия выложила за габонца 13 млн евро, а уже через пять сезонов "шмели" продали его в 6 раз дороже. Забив за Дортмунд 98 голов в Бундеслиге, Обамеянг отправился в лондонский Арсенал (63 млн).

Боруссия недолго оплакивала потерю Обамеянга, заблаговременно позаботившись о замене габонцу. В 2015-м скауты "шмелей" привезли из США 17-летнего Кристиана Пулишича, который за короткий срок стал одним из лидеров команды. Сейчас трансферная стоимость американца составляет 45 млн евро.

Обамеянг и Пулишич – далеко не первый пример грамотной трансферной политики Боруссии. Еще раньше дортмундцы приобрели у Леха никому неизвестного Роберта Левандовски за каких-то 5 млн евро. Правда, не продлив вовремя с поляком контракт, "шмели" позволили ему бежать на Альянц Арену в статусе свободного агента. На тот момент трансферная стоимость поляка колебалась в районе 50 млн евро.

Настоящий куш дортмундцы сорвали после приобретения 18-летнего Усмана Дембеле у Ренна за 15 млн евро. Только через сезон французский вингер был продан Барселоне за сумасшедшие 145 млн евро (115+30). Каталонский гранд, поспешно ища замену Неймару, решил удовлетворить финансовые претензии дортмундцев, которые провернули одну из самых выгодных сделок в истории футбола. Поэтому, Боруссия совсем не случайно возглавила рейтинг клубов Бундеслиги с лучшим транферним балансом – 68 млн евро.

Интересно, что Обамеянг и Дембеле не входят в десятку самых дорогих приобретений в истории "шмелей". Даже суммарная стоимость обоих не дотягивает до лидера рейтинга Андре Шюррле (30 млн евро). Однако трансферы двух вышеназванных игроков позволили Боруссии заработать 175 (!) млн евро. Эта сумма практически эквивалента доходам клуба от прав на телентрасляции за три сезона.

Последним бриллиантом в коллекции Цорка и Ватцке стал 18-летний английский форвард Джейдон Санчо. Прошлым летом Боруссия переманила молодого таланта из академии Манчестер Сити за каких-то 8 млн евро. Сейчас Санчо – лучший ассистент топ-5 лиг Европы (6 передач) и игрок национальной сборной Англии. Саутгейт дал шанс сенсационному футболисту проявить себя в матче против Хорватии. Если Санчо продолжит прогрессировать с такой же скоростью, то не исключено, что уже через несколько сезонов условные Барселона или Реал будут предлагать за него больше 100 млн евро.

Не стоит забывать также о 14-летнем форварде "шмелей" Юссуфе Мукоко, который зажигает в молодежных командах дортмундцев и вызывается под знамена сборной Германии U-17. В прошлом сезоне камерунец, который пришел из Санкт-Паули, забил 40 голов в 28 матчах, оформив четыре хет-трика и один покер. В нынешнем сезоне Мукоко отличился 14-ю точными ударами в 9-ти встречах, улучшив свою среднюю результативность (гол каждые 49 мин).

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